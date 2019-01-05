بومبيو في مهمة لإنهاء تهديدات إيران بالشرق الأوسط

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السفر في رحلة إلى الشرق الأوسط، تهدف إلى دعم التحالفات التي تشارك فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأساسية على خطط خروج الجيش الأميركي من سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية أمس الجمعة أن بومبيو سيغادر يوم الثلاثاء في رحلة تستمر 8 أيام إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرًا مدينة الكويت.

ومن المقرر أن يلقي بومبيو كلمة رئيسية في القاهرة، وهي محطته الثانية، حيث سيؤكد الرسالة الشاملة للرحلة بأن “الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “AFP” الفرنسية حسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المسؤول: “على الرغم من التقارير التي تشير إلى عكس ذلك، فإن الروايات التي فسرت انسحاب القوات الأميركية من سوريا على أنه انسحاب عام من الشرق الأوسط هو أمر خاطئ”.

وأوضحت فرانس برس أن مهمة بومبيو ستكون ترسيخ التحالفات العسكرية المعنية بمحاربة الإرهاب في مختلف صوره بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في الوقت الذي تسعى خلاله إيران للمضي قدمًا في مخططاتها السياسية.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية: “إن النظام الإيراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة”.

ومن المقرر أن تشهد زيارة بومبيو للمملكة في محطته قبل الأخيرة برحلة الشرق الأوسط، تأكيد مدى عمق التحالف السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والسعودية، والتشديد على استمرار الدعم للحكومة الشرعية في اليمن، وبتر أذرع إيران في البلاد.

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية لفرانس برس، أن واشنطن تبحث عن كيفية تعزيز قمة دول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر من الربع الأول من هذا العام، للوقوف في وجه إيران وسياساتها بالمنطقة.