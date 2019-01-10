بومبيو: لن نسمح لـ حزب الله باختطاف لبنان وسنواصل العمل لطرد إيران من سوريا واليمن

المواطن - القاهرة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع الحالي الذي يمر به لبنان بسبب حزب الله.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة وحدة وطنية بالرغم من مرور 8 أشهر على الانتخابات النيابية بسبب تعنت حزب الله وأنصاره في الوقت الذي تعاني فيه لبنان من أزمة مالية شديدة.

وأضاف بومبيو أن حزب الله المدعوم من إيران شن اعتداءات شكلت خرقاً للقرار 1701 مضيفًا أن اعتقاد طهران امتلاكها لـ لبنان هو أمر خاطئ مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل العمل لطرد الإيرانيين من سوريا واليمن.

وتطرق بومبيو خلال كلمة له بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة اليوم إلى العلاقات الأمريكية المصرية ودعم مصر في حربها على الإرهاب.

وقال بومبيو: “لقد قابلت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكرته على جهوده الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن الحرية الدينية”، مضيفا: “ناقشنا الأوضاع في ليبيا والتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة”.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمل بلاده في تأسيس تحالف جديد في المنطقة يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وحول الانسحاب من سوريا قال الوزير الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب قرر أن يسحب القوات من سوريا، مضيفاً “نحن سنفعل ذلك.. هناك تفكير بأن نسحب قواتنا ونستمر في نفس الوقت في حملتنا لسحق داعش”.

وتابع: “الرئيس كان واضحاً جداً بشأن التهديد من داعش، التنظيم لا يزال متواجداً في العديد من الدول بالرغم من أننا قضينا عليه بنسبة 99%”.

ويقوم الوزير الأمريكي في جولة بالمنطقة تهدف إلى بحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على إيران.