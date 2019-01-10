بومبيو: نأمل تأسيس تحالف يجمع دول مجلس التعاون ومصر والأردن

المواطن - القاهرة

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمل بلاده في تأسيس تحالف جديد في المنطقة يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي له في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري: نأمل في تأسيس تحالف يجمع دول مجلس التعاون ومصر والأردن.

وانتقد بومبيو خطاب باراك أوباما في مصر عام 2009 مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب.

وحول الانسحاب من سوريا قال الوزير الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب قرر أن يسحب القوات من سوريا، مضيفاً “نحن سنفعل ذلك.. هناك تفكير بأن نسحب قواتنا ونستمر في نفس الوقت في حملتنا لسحق داعش”.

وتابع: “الرئيس كان واضحاً جداً بشأن التهديد من داعش، التنظيم لا يزال متواجداً في العديد من الدول بالرغم من أننا قضينا عليه بنسبة 99%”.

من جانبه أشار وزير الخارجية المصري إلى أن قدرات تنظيم داعش تدهورت كثيراً، مضيفاً “شبكة الإرهاب لا تزال متواجدة ورأينا ذلك في العديد من الدول مثل سوريا أو ليبيا أو حتى في غرب أفريقيا. هذا تهديد نواجهه كلنا ونحن عازمون على القضاء عليه”.