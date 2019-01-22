بومبيو يحذر مجددًا: إيران خطيرة على الشرق الأوسط والتحالفات مطلوبة

بومبيو يحذر مجددًا: إيران خطيرة على الشرق الأوسط والتحالفات مطلوبة

2019/01/22
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مجددًا اليوم، من خطر إيران على الشرق الأوسط، وأكد على ضرورة إنشاء تحالفات جديدة لضمان استقرار المنطقة.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها عبر الفيديو على المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن إيران تلعب دورًا سيئًا في المنطقة وتسعى جاهدة للحد من حرية واستقلال وسيادة العراق”.

وأضاف: “نحتاج لبناء تحالفات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فالتهديد من إيران هو أمر حقيقي للغاية وتجده في اليمن وسوريا والتحديات التي يفرضها حزب الله اللبناني”.



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