بيان مرتقب من رئاسة أمن الدولة حول مداهمة القطيف

المواطن - القطيف

توقعت مصادر رسمية أن تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا تفصيليا حول مداهمة القطيف التي جرت أمس وتم خلالها مقتل بعض العناصر المطلوبة والقبض على آخرين.

وكانت الجهات الأمنية نجحت في القبض على مطلوبين في إحدى القضايا بالقطيف في عملية استباقية يوم أمس.

وأفادت قناة العربية نقلا عن مصادرها بأن العملية أسفرت عن مقتل مطلوبين والقبض على آخرين في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.

وأشارت إلى أن رجال الأمن طالبوا المطلوبين في القطيف بتسليم أنفسهم لكنهم فتحوا النار عليهم فتم التعامل معهم وفق مقتضيات الموقف.

وأفادت المصادر بأن المطلوبين الذين اشتبكوا مع رجال الأمن في القطيف من خارج القوائم المعلنة متورطون باستهداف الأمن وتعطيل مشاريع التنمية في القطيف.