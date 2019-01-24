بيان مهم من صحة حفر الباطن حول وفاة رجل في مركز صحي

المواطن - حفر الباطن

كشفت صحة حفر الباطن حقيقة ما تم تداوله حول وفاة رجل في مركز صحي شرق الباطن.

وقالت صحة حفر الباطن في بيان لها : إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إسعاف رجل لمركز صحي شرق الباطن وعدم تواجد الفريق الإسعافي وقد فارق المريض الحياة، نفيدكم بأنه في يوم الأربعاء الموافق 17 / 5 /1440، في تمام الساعة 3.38 عصراً تم إحضار المتوفى، رحمه الله، عن طريق أهالي الحي إلى مركز صحي شرق الباطن ولم يكن لديه نبض ولا يوجد تنفس.

وأضافت أنه تم عمل الإنعاش القلبي الرئوي وجميع الإجراءات الطبية الطارئة فوراً ولم تستجب حالة المتوفى مع استمرار انقطاع التنفس والنبض، ثم أعلنت الوفاة بعد ذلك وتم نقل المتوفى إلى مستشفى الملك خالد لإكمال إجراءات الوفاة.