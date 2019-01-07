بيان مهم من شرطة الرياض ردًا على اتهامات مواطن بالتقصير

المواطن - الرياض

ردت شرطة الرياض على الشكوى التي بثها مواطن عبر مواقع التواصل وتداولها مغردون يشتكي فيها من تقصير أحد مراكز الشرطة في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به.

وفي إجابة على استفسار بخصوص ما تم اتخاذه بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير مركز الشرطة في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الإجراءات النظامية التي تمت مباشرتها حيال ما تضمنه مقطع الفيديو ، تشمل التحقيق الإداري مع المناوبين في قسم الشرطة للوقوف على صحة ما ذكره المدّعي عن مخالفتهم للإجراءات النظامية في استلام بلاغه.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية وذلك في ضوء ما يتضح من نتائج التحقيق معهم.