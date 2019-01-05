بيتزي: أرشح هؤلاء لنيل بطولة آسيا لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم: إنه يرشح أربعة منتخبات للتألق والفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية في دولة الإمارات.

وفي حوار صحفي مع صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في مدينة دبي الإماراتية علّق بيتزي قائلًا: المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس العالم صيف 2018 في روسيا لديها الأفضلية للتألق والفوز ببطولة كأس الأمم الآسيوية في الإمارات بسبب خبرة المباريات الدولية التي قامت باكتسابها.

وأضاف بيتزي: أرشح المنتخب الياباني والمنتخب الأسترالي والمنتخب الإيراني ومنتخب كوريا الجنوبية ليظفر أحدهم بلقب البطولة الآسيوية.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق للأخضر الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.