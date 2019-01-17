بيتزي: الأخطاء الفردية سبب الخسارة ضد #قطر

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أن المنتخب السعودي عانى في اللمسة الأخيرة، مُشددًا في الوقت ذاته أن الأخطاء الفردية تسببت في الخسارة ضد قطر في الجولة الثالثة من كأس آسيا 2019.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2019، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليُلاقي اليابان متصدر المجموعة السادسة.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة السعودية وقطر: “كان هدفنا الفوز، وسيطرنا على الكرة، وحاولنا الوصول لأسلوب لعبنا، إلا أننا عانينا في اللمسة الأخيرة، والأخطاء الفردية تسببت في الخسارة أمام المنتخب القطري بهدفين”.

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “نحترم جميع منافسينا ويجب علينا التعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، ومن الآن بدأنا التفكير في مباراة اليابان المقبلة”.

وأشاد بيتزي بأداء الثنائي يحيى الشهري وحمدان الشمراني، مؤكدًا أنهما قدما أداءً مميزًا في مباراة السعودية وقطر اليوم، رغم عدم مشاركتهما في المباراتين الماضيتين.

واختتم مدرب السعودية تصريحاته بالتأكيد على أن دفعه باللاعب محمد الصيعري، لاستغلال مهارة هتان باهبري وفهد المولد على الأطراف، ووضعه كمهاجم داخل منطقة الجزاء يستطيع إنهاء الهجمات.