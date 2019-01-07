بيتزي: المباراة مهمة للأخضر وحاولنا تجهيز سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعة

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن مواجهة منتخب كوريا الشمالية ستكون غاية في الأهمية للمنتخب السعودي.

وتحدث بيتزي في المؤتمر الصحفي قائلًا: مباراة الغد أمام كوريا الشمالية مهمة لكلا المنتخبين، وعلى المستوى الشخصي أنا راضٍ عن مستوى الإعداد للمنتخب ولدينا الثقة العالية باللاعبين.

وأضاف: كنا طوال هذه الفترة ننتظر أن تكتمل جاهزية سلمان الفرج لكنه وللأسف لم يتجاوز الاختبار الطبي الأخير لهذا اضطررنا لاستبعاده، على الرغم من محاولتنا سويًا نحن واللاعب أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس آسيا.

وتابع: نمتلك مجموعة رائعة على مستوى جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في المنتخب والجميع يعمل على تقديم عمل يُفيد المنتخب.

وأكمل حديثه قائلًا: كل مباراة نلعبها سنعاملها بذات الأهمية وحاليًا سنتعامل مع مباراة كوريا الشمالية على أنها الأهم بالنسبة لي وللاعبين وسنقوم بذات الأمر في المباراة التي تليها.

وأضاف: سالم الدوسري عاد من تجربة اللعب في إسبانيا بفائدة كبيرة على المستوى الفني والبدني والذهني أيضًا، واللعب في الدوريات الأوروبية مفيد جدًا للاعب الآسيوي.

وحول نتائج المنتخب السعودي في المباريات الافتتاحية قال بيتزي: كل بطولة مختلفة عن الأخرى، لا أفكر بمشاركات المنتخب في النسخ السابقة وتركيزي هو على النسخة الحالية.

وواصل حديثه قائلًا: جئنا إلى هذه النسخة بشغف ورغبة كبيرة تحديدًا في مباراة الافتتاح أمام كوريا الشمالية وعلينا أن نثبت أنفسنا من خلال تقديم مستوى مميز في المباراة.