بيتزي: جاهزون لمواجهة لبنان.. وموقف الشهراني يتحدد اليوم

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباراة لبنان، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية ولبنان: “نحن جاهزون لخوض مباراة الغد، نأمل أن نطبق داخل الملعب ما خططنا له، نحن واثقون بقدراتنا، وسنقوم بفرض أسلوب لعبنا في المباراة”.

وتابع: “سبق أن ذكرت منذ بداية البطولة، بأن كافة الفرق المشاركة لديها نقاط قوة، وأعتقد أن المنتخب اللبناني مستعد لمواجهة نقاط القوّة التي نمتلكها، ونعلم بأن الطريقة الوحيدة للفوز غدًا هي أن نبذل أقصى ما نملك من جهد”.

وأضاف بيتزي قائلًا: “فهد المولد وهتان باهبري يمتلكان سرعة عالية ومهارة، وتمكنا من تسجيل الأهداف، لكنهما لا يتناسبان مع طريقة اللعب القديمة التي تطوّرت الآن وأصبح بالإمكان تسجيل الأهداف من خلال الوسط المتقدم”.

وعن إمكانية مشاركة ياسر الشهراني في مباراة السعودية ولبنان غدًا، قال بيتزي: “ياسر كان في فترة إعادة تأهيل، وبعد تدريب الأخضر اليوم سنحدد إن كان سيشارك غدًا أم لا”.

واختتم بيتزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأخضر يُقدم مستوى مميزًا في بطولة كأس آسيا 2019، وقال: “إن استمر المنتخب بهذا المستوى الذي ظهر به أمام كوريا الشمالية، فإنه سيكون من الصعب على أي منتخب آخر أن يهزمه”.

وفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برباعية دون رد على كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، ويأمل في مواصلة انتصاراته بمباراة لبنان، لحسم التأهل إلى الدور التالي.