بيتزي: حلمي أن يكون الأخضر زعيمًا لآسيا من أرض الإمارات

المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه يتمنى قيادة المنتخب السعودي للفوز ببطولة كأس أمم آسيا في النسخة الحالية، والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر تصريحات بيتزي والذي قال: آمل أن يعود الأخضر بطلًا من أرض الإمارات مجددًا، ولكن علينا العمل جيدًا من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف بيتزي: لا شك أن الوقت الذي أمضيته مع المنتخب السعودي كشف لي السلبيات في الفريق، والتي نعمل على تقليلها دائمًا والظهور بالشكل الفني الأمثل.

وتابع بيتزي: هناك عدة عوامل تعتمد على مستوى الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف لديه من أجل وضع الخطة الأنسب للمباراة.

وأضاف بيتزي: مباراة اليوم لم تكن سهلة؛ كون منتخب كوريا الشمالية عمد إلى اللعب الدفاعي طوال مجريات المباراة، وأنا سعيد بأننا فرضنا سيطرتنا على المباراة وتمكنا من الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

واختتم بيتزي حديثه قائلًا: راضون عن النتيجة في مباراتنا الافتتاحية، وستكون دافعًا إيجابيًّا لنا في بقية المشوار الآسيوي.