بيتزي: لا تزال هناك صعوبات في طريق الأخضر ونحن جاهزون

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على سعادته، وذلك بعد الفوز على منتخب لبنان والعبور لدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتحدث بيتزي عقب نهاية مباراة السعودية ولبنان قائلًا: سعيد جدًّا بالمستوى والنتيجة في هذه المباراة، والتي كانت مميزة على الصعيدين الفردي والجماعي بالتزام اللاعبين بأدوارهم وتقديمهم لما لديهم من إمكانيات بشكل مثالي.

وتابع بيتزي: نشعر بالدعم والحب الكبيرين من جماهير الأخضر ونقدر لهم هذا الأمر، وهو بلا شك دافع كبير لنا في مشوارنا خلال البطولة، ومع مرور الوقت تصبح المباريات أكثر صعوبة؛ وذلك كون المنتخبات المنافسة تتعرف جيدًا على مستوى فريقنا وتعمل فنيًّا على ذلك، وهو أمر طبيعي، لكننا بكل تأكيد سنكون مستعدين جيدًا لكل مباراة.

وأكمل بيتزي حديثه قائلًا: هتان باهبري لاعب مميز على المستوى الفني ويقدم مستويات رائعة، وهو واحد من أهم اللاعبين إلى جانب بقية زملائه، وأرجو أن يواصل التصاعد في مستوياته.

وأضاف بيتزي: لدينا خمسة أيام قادمة ستُمكننا من العمل على المباراة المقبلة، وجميع اللاعبين في قائمة الأخضر على أتم الجاهزية والاستعداد من أجل ذلك.