بيتزي: لن نتنازل عن الفوز أمام قطر رغم تأهلنا

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر سيبذل قصارى جهده للفوز على منتخب قطر غدًا بالجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتحدث بيتزي في المؤتمر الصحفي قائلًا: سنحاول غدًا أن نبذل أقصى جهدنا من أجل الفوز حتى وإن كنا قد تأهلنا إلى ثمن النهائي، وهذا لن يُغير من استراتيجيتنا.

وتابع بيتزي: نتمنى أن نُحقق تطلعات الجماهير السعودية والتي تنظر إلى كل مباراة ودور نلعبه بذات الأهمية، ولم نحدد بعد إمكانية مشاركة ياسر الشهراني من عدمها وفيما يتعلّق ببديل الموقف سالم الدوسري، فنحن نمتلك البديل الجاهز له.

وأضاف بيتزي: لاعبو الأخضر يمتلكون مستوى عاليا من الموهبة وأنا بدوري كمدرب، أقوم بتدريبهم على الاستفادة من نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف وهناك تحسن كبير على المستوى الفني والبدني في الأخضر.

واختتم بيتزي حديثه قائلًا: سنلعب بكامل قوتنا غدًا وأيًا كان الخصم والذي سنواجهه في ثمن نهائي كأس آسيا، فنحن جاهزون له، وما يهم في هذه البطولات هو تحقيق النتائج الإيجابية.

وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية بعد فوزه على منتخب كوريا الشمالية ومنتخب لبنان في أول جولتين.