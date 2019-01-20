بيتزي: مباراة السعودية واليابان حياة أو موت بالنسبة لنا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على أهمية مباراة السعودية واليابان في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته على جاهزية جميع لاعبي الأخضر للمواجهة المرتقبة.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، يوم غد الاثنين، على استاد الشارقة، ويسعى الأخضر للفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية واليابان الذي عُقد، اليوم الأحد: “طموحنا عال جدًا في هذه المباراة، وأنا سعيد جدًا لوصولنا إلى هذا الدور، لكن بالتأكيد لدينا طموح الوصول إلى أدوار متقدمة والفوز بالكأس”.

وعن جاهزية اللاعبين لمباراة السعودية واليابان غدًا، قال بيتزي: “جميع اللاعبين مستعدّون، عمر هوساوي وياسر الشهراني متاحان للعب، ولكنني لن أفصح عن الأسماء التي ستلعب، بإمكانكم مشاهدة القائمة غدًا”.

وتابع بيتزي تصريحاته قائلًا: “نعتبر مباراة السعودية واليابان فرصة جيدة لتحقيق ما نريد تحقيقه، ونحن تركنا المباريات الماضية خلف ظهرنا، والمباراة القادمة هي بالنسبة لنا حياة أو موت والخاسر سيعود إلى بلاده”.

وأضاف المدير الفني للأخضر قائلًا: “كفاءة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ستظهر عندما نطلب منهم الدخول إلى الملعب، وفي مثل هذه البطولات لا يمكن أن تعتمد فقط على القائمة الأساسية”.

واستكمل بيتزي تصريحاته قائلًا: “تابعت مباريات المنتخب الياباني في أكثر من بطولة، وبالتأكيد هو واحد من المنتخبات الكبرى في آسيا، لكنني أثق بقدرة فريقي على تجاوز مباراة الغد والفوز”.

وواصل تصريحاته بشأن مباراة السعودية واليابان قائلًا: “كل مباراة تختلف عن الأخرى، لذا دائمًا كل الاحتمالات مفتوحة ومتكافئة بين جميع المنتخبات، ونسبة فوزنا في كل مباراة نلعبها 50 %، سواءً كانت أمام اليابان أو غيره”.

وأكد بيتزي أنه يعرف تاريخ مواجهات السعودية واليابان السابقة، وتابع: “منها تلك التي أسعدت الشعب السعودي بأكمله حينما تأهل إلى نهائي كأس العالم، لكننا الآن في وضعية مختلفة، ولا يمكن أن نركن إلى الماضي”.

واختتم بيتزي تصريحاته قائلًا: “هناك رسالة أود توجيهها، بأن التزامنا تجاه الجماهير والجميع بأننا نبذل أقصى ما نملك لإسعادهم، وأن نحتفل سويًا بعد مباراة السعودية واليابان غدًا”.