بيتزي مطالب بزرع روح جديدة قبل اليابان

المواطن - طارق سعد

بعيداً عن الخسارة التي مُني بها الأخضر ضد قطر قبل قليل، غابت شخصية الأخضر التي فرضها في المباراتين السابقتين ضد كل من كوريا الشمالية ولبنان.

وربما كان لغياب الدافع للفوز بعد ضمان التأهل عن المجموعة دور في غياب القتالية الخضراء داخل الملعب، في ظل غيابات مهمة عانى منها الأخضر على صعيد الدفاع والوسط تمثلت في عمر هوساوي وياسر الشهراني وسالم الدوسري.

وفي الدور الحاسم القادم، ستكون مواجهة اليابان أشد ضراوة وخطورة على الأخضر، وهو ما يحتم على بيتزي وأجهزته المعاونة زرع الحماسة المطلوبة لمجارة المنتخب الياباني المنضبط داخل الملعب.