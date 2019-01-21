بيتزي: هذا سبب الخسارة أمام اليابان .. واللاعبون لم يخذلوني

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن لاعبي الأخضر لم يخذلوه خلال مباريات كأس آسيا.

وتحدث خوان بيتزي عقب الخسارة من المنتخب الياباني قائلًا: راض جدًا عن أداء اللاعبين الذين مثلوا أفكاري واستراتيجيتي داخل الملعب، وندرك أخطاءنا وسيتم تحليلها بشكل متكامل في الفترة المقبلة، ولم تكن اللمسة الأخيرة حاضرة لدى اللاعبين في فرص المباراة.

وأضاف بيتزي: اللاعبون لم يخذلوني من خلال ما قدموه من مستويات خلال المباريات السابقة ومباراة اليوم، لكن لا بد ألا ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في آسيا والذي يشارك معظم لاعبيه في الدوريات الأوروبية.

واختتم بيتزي حديثه قائلًا: اخترنا اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب وراض عن ما قدموه خلال البطولة وما سعوا بشكل جدي لتطبيقه في المباريات من خطط واستراتيجيات فنية.

وكان المنتخب الياباني فاز على المنتخب السعودي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب الساموراي إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمم آسيا 2019.