بيتزي يستدعي سلطان الغنام بديلًا لـ عبد الملك الخيبري للآسيوية

المواطن - محمد سمعة

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استدعاء اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر لتمثيل الأخضر في كأس أمم آسيا الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر أن اللاعب سلطان الغنام سيحل محل اللاعب عبدالله الخيبري الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

وكان بيتزي قرر كذلك استبعاد اللاعب سلمان الفرج نجم الهلال بسبب الإصابة مع استدعاء اللاعب نوح الموسى لاعب الأهلي بديلًا عنه.

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا غدًا الثلاثاء أمام منتخب كوريا الشمالية حيث تُقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة.