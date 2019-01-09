بيتزي يعكس مؤشرات الخوف إلى اطمئنان

المواطن - محمد سمعة

نجح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قيادة الأخضر بعبقرية للفوز على منتخب كوريا الشمالية بالأمس في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

وشعر بعض من الجماهير بالقلق وذلك بسبب عدم القدرة على خلق الفرص الهجومية، بجانب هبوط الأداء الدفاعي في مباراة كوريا الجنوبية الودية والتي أقيمت قبل أسبوع من أولى مباريات الأخضر في بطولة كأس آسيا.

إشادة بالأداء المميز

وأشاد الإعلامي والناقد الرياضي محمد الصدعان بالإيجابية والتي بثها بيتزي في لاعبي المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية، كما أشاد كذلك بتغيير المركز بين سالم الدوسري وهتان باهبري مضيفًا أن الأخضر ظهر بشكل هجومي أفضل ونجح في استثمار استحواذه لتحقيق الفوز.

وأصبح بيتزي مطالبًا بتحضير لاعبي المنتخب السعودي بشكل قوي وجيد وذلك من أجل الفوز على المنتخب اللبناني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

وإذا نجح الأخضر في الفوز على المنتخب اللبناني فسيضمن بنسبة كبيرة صعوده لدور ثمن النهائي بعد جمعه لست نقاط.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي تحدث بعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية، وأكد أنه سيجهز الأخضر وسيقاتل مع اللاعبين من أجل التتويج ببطولة كأس أمم آسيا في أرض الإمارات في العام الجاري.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و 1996.