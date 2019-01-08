بيتزي يعلن قائمة الأخضر النهائية في #كأس_آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المُقامة في الإمارات.

وجاءت قائمة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2019، وليد عبدالله، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي آل بليهي، عمر هوساوي، أيمن الخليف، نوح الموسى، يحيى الشهري، محمد الصيعري، سالم الدوسري وهتان باهبري.

كما ضمت القائمة أيضًا، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، إبراهيم غالب، حسين المقهوي، سلطان الغنام، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، محمد العويس، محمد اليامي ومحمد آل فتيل.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس آسيا 2019، ويبدأ مشواره اليوم بمواجهة كوريا الشمالية على استاد راشد، ويواجه لبنان، يوم 12 يناير، على استاد آل مكتوم، ثم يلعب الأخضر مع قطر، يوم 17 من الشهر ذاته، على استاد مدينة زايد الرياضية.