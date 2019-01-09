بيتزي يمنح لاعبي الأخضر جولة حرة

المواطن - مروة نبيل

منح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فترة حرة محددة بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجراها، اليوم الأربعاء، على ملعب نادي “ند الشبا”.

وبدأت حصة الأخضر التدريبية بالجري حول الملعب، قبل أن يُخضع بيتزي اللاعبين المشاركين في مباراة كوريا الشمالية بالأمس إلى تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية وبدنية منوّعة.

واكتفى ياسر الشهراني بالمشاركة في جزء من تدريب الأخضر، وواصل جلساته العلاجية على فترتين، نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال مباراة كوريا الشمالية، حيث أثبت الكشف الطبي تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل.

ومن المُقرر أن يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم غد الخميس، تدريبه على نفس ملعب نادي “ند الشبا”، عند الساعة الخامسة والنصف.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في كأس آسيا 2019 بالفوز برباعية دون رد على كوريا الشمالية، ويستعد لمواجهة لبنان ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الخامسة.