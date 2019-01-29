بيراميدز يتجه لـ فيفا واتحاد القدم الإفريقي .. تعرّف على السبب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بيراميدز المصري، أنه أصدر بيانًا سيتبع فيه الطريق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجوء إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لشكوى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن النادي سيتقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم في حال عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لكافة فرق المسابقة.

كما أبدى نادي بيراميدز اندهاشه بسبب عدم الإعلان عن موعد مباريات بطولة كأس مصر حتى اللحظة الحالية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أبدى اندهاشه من عدم انتهاء بعض الفرق من مباريات الدور الأول لبطولة الدوري المصري، وإقامة مباريات حالية في الدور الثاني من بطولة الدوري دون الانتهاء بشكل كامل من لقاءات الدور الأول.

ويحتل نادي بيراميدز حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، كما تعادل بيراميدز مع نادي الزمالك يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري بثلاثة أهداف لكل فريق.