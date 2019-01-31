بيراميدز يتظلم لدى الكاف.. ويشكو شوبير بسبب العنصرية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيراميدز عن إرسال خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يتظلم فيه من عدم إقامة مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة من الدور الأول في الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

وأكد نادي بيراميدز في الخطاب الذي أرسله إلى “كاف”، ونشر نسخة منه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق لعب 20 مباراة، في حين أن الزمالك لعب 18 والأهلي 16 مباراة.

وتابع: “جدول المباريات الموضوع من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لا يضع في الحسبان وجود قواعد عادلة للمنافسة تحت ظروف واحدة بين كافة الفرق”.

وواصل: “المباريات التي لم يلعبها المنافسان تم وضعها في نهاية الموسم بعد أن نكون قد لعبنا كل مبارياتنا، وسيكون لديهما حوافز أقل وإمكانيات أقل بالنظر لإرهاقهما والمناخ المختلف وترتيبهما في الدوري”.

وشدد نادي بيراميدز على أن الأهلي والزمالك يخوضان مباريات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم قبل أن تنتهي مبارياتهما في الدور الأول.

وأشار بيراميدز إلى أن موعد مباراته أمام النادي الأهلي في كأس مصر لم يتحدد حتى الآن، وتابع: “لكن مع تعرض الأهلي لعدد من الإصابات سيكون لهذا الأمر تأثير على حظوظ الفريق في التقدم خطوات أكبر في المسابقة، وهو ما يعطي ميزة غير عادلة للمنافس”.

وألمح نادي بيراميدز إلى أن نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد شوبير ووالد أحد لاعبي النادي الأهلي “قام بإصدار تصريحات عنصرية ضد النادي ومالكه”.

وفي ختام بيان بيراميدز قال: “نطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتدخل وفقًا للمادة الثانية من لائحة النظام الأساسي للكاف واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية من أجل ضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر”.

وكان شوبير قد علق على تصريحات مالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ بضرورة خوض النادي الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة، قائًلا: “على الجميع التعايش مع الوضع الحالي لبطولة الدوري المصري.. كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين”.

وأثار تصريح شوبير غضب آل الشيخ، وقال عبر “فيسبوك”: “الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك المذيع الرياضي أو بصفتك اللاعب السابق في النادي الأهلي ووالد لاعب في النادي الأهلي”.

وأضاف قائلًا: “عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد.. لما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش!.. احنا نلعب في دوري بلد محترم”.