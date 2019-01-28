بيراميدز يمنح رئيس #الهلال العضوية الشرفية للنادي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بيراميدز المصري منح الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، العضوية الشرفية الفخرية للنادي المصري حاليًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر أن النادي منح العضوية الشرفية لرئيس الهلال، بالإضافة إلى منحها كذلك لفهد الراشد نائب رئيس الهلال.

وعلّق رئيس الهلال على العضوية الشرفية قائلًا عبر حسابه في تويتر: ألف شكر لأخي معالي المستشار تركي آل الشيخ وللإخوان في نادي بيراميدز على العضوية الشرفية للنادي، وبإذن الله يكون اللقاء الودي مميزًا يليق بزعيم الكرة الآسيوية وزعيم الأندية المصرية.

بينما قال فهد الراشد نائب رئيس الهلال: شكرًا لكم ونتشرف بالعضوية الشرفية الفخرية لنادي بيراميدز.. وأهلاً وسهلًا بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.

وكان نادي بيراميدز أعلن عن إقامة مباراة ودية مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد المقابلة.