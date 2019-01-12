بيع تذاكر مباراة #لبنان_السعودية بالكامل

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بيع تذاكر مباراة لبنان والسعودية بالكامل.

وأكد حساب كأس آسيا 2019 الرسمي على “تويتر”، أنه لن يكون هناك أي بيع لتذاكر مباراة لبنان والسعودية في استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأضاف حساب البطولة الرسمي، أنه سيتم فتح بوابات استاد آل مكتوم أمام الجماهير في تمام الخامسة مساءً، لحضور مباراة لبنان والسعودية التي ستُقام، مساء اليوم السبت.

ويدخل اللاعبون مباراة لبنان والسعودية اليوم بهدف تحقيق الفوز، حيث يسعى الأخضر لحسم التأهل مبكرًا إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019، فيما يأمل منتخب الأرز الحفاظ على حظوظه.

وقبل مباراة لبنان والسعودية اليوم، افتتح الأخضر مشواره في كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، فيما هُزم منتخب الأرز بهدفين دون رد أمام قطر.

ويحتل الأخضر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، قبل مباراة لبنان والسعودية اليوم، يليه قطر بنفس عدد النقاط، ولكن الأهداف لصالح المنتخب الوطني، ثم منتخب الأرز وكوريا الشمالية بدون نقاط.