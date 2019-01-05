بيع سمكة تونة بأكثر من 3 ملايين دولار!

المواطن - متابعة
قدم صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في اليابان أكثر من 3 ملايين دولار لشراء سمكة تونة عملاقة في مزاد أقيم بسوق جديد للأسماك في طوكيو.
واشترى كيوشي كيمورا، صاحب شركة “كيمورا” التي تملك سلسلة مطاعم “سوشي زانماي”، سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء، البالغ وزنها 278 كيلوجرامًا، بمبلغ 3.1 مليون دولار.
وبذلك حطم كيمورا، الملقب بـ”ملك التونة”، الرقم القياسي الأخير، الذي دفعه في مزاد عام 2013، حين اشترى سمكة مقابل 1.4 مليون دولار.
وغالبًا ما يدفع تجار الجملة وأصحاب مطاعم السوشي مبالغ باهظة، لشراء أفضل سمكة، في أول مزاد في العام الجديد.