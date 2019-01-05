بيع سمكة تونة بأكثر من 3 ملايين دولار!

المواطن - متابعة

قدم صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في اليابان أكثر من 3 ملايين دولار لشراء سمكة تونة عملاقة في مزاد أقيم بسوق جديد ‏للأسماك في طوكيو‎.‎

واشترى كيوشي كيمورا، صاحب شركة “كيمورا” التي تملك سلسلة مطاعم “سوشي زانماي”، سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء، ‏البالغ وزنها 278 كيلوجرامًا، بمبلغ 3.1 مليون دولار‎.‎

وبذلك حطم كيمورا، الملقب بـ”ملك التونة”، الرقم القياسي الأخير، الذي دفعه في مزاد عام 2013، حين اشترى سمكة مقابل 1.4 ‏مليون دولار‎.‎

وغالبًا ما يدفع تجار الجملة وأصحاب مطاعم السوشي مبالغ باهظة، لشراء أفضل سمكة، في أول مزاد في العام الجديد‎.‎