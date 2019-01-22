بينها 80 ملعبًا رياضيًّا.. فرص استثمارية مستدامة في مكة

المواطن - واس

أعلن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, عن توفر فرص استثمارية مستدامة لرواد الأعمال من خلال استثمار 80 ملعبًا رياضيًا وتخصيص مساحة لمشروعات رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة من الشباب والشابات في سوق الكعكية بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية له بملتقى صفقة الذي افتتح أمس, بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, حيث يهدف الملتقى التابع للجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة إلى استثمار طاقات الشباب في ريادة الأعمال وتطوير الخدمات والتعريف بالفرص الاستثمارية في مجال الحج والعمرة و السياحة التراثية.

وأفاد معاليه أن أمانة العاصمة المقدسة سوف تتيح الفرصة للأسر المنتجة بمزاولة الانشطة التجارية في حديقة الحسينية, مبينًا أن الأمانة تعمل على تطوير الحديقة لجعلها حديقة ذكية نموذجية تتناسب مع احتياجات الأسر والأفراد.