بيومي فؤاد يكشف سراً من أسرار حياته الشخصية

المواطن - القاهرة

كشف الفنان الكوميدي بيومي فؤاد جانبًا من حياته الشخصية التي لا يعرفها الكثير من جمهوره ومحبيه.

وقال الفنان المتألق بيومي فؤاد أثناء استضافته في برنامج “قهوة أشرف” المذاع على قناة “الحياة” ويقدمه الفنان “أشرف عبد الباقي”: “وأنا صغير كنت بحب ألعب كورة وكل صحابي في الفريق كانوا بينادولي ويقولولي يا (يوكا)”.

وأضاف بيومي فؤاد أن “الاسم دا فضل معايا لحد الكلية.. ولغاية النهاردة معرفش ليه كانوا مسميني الاسم دا”.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد حصد لقب أفضل ممثل كوميدي في استفتاء بوابة “المصري اليوم” للأفضل في 2018، بنسبة 17% من إجمالي عدد الأصوات، مقابل 14% للممثل أكرم حسني الذي حل ثانيًا، و12% للممثل عمرو عبدالجليل الذي جاء ثالثًا.

وشهدت فئة أفضل ممثل كوميدي منافسة قوية منذ انطلاق الاستفتاء 19 ديسمبر الماضي، واحتدمت في النهاية بين الثلاثي الفائز، ليستقر رأي القراء على اختيار بيومي فؤاد في الأفضل.

تنافس على فئة أفضل ممثل كوميدي كل من حسن الرداد، محمد عادل إمام، أشرف عبدالباقي، أحمد أمين، علي ربيع، رامز جلال، تامر حسني، محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أكرم حسني، مصطفي خاطر وعمرو عبدالجليل.