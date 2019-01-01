المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الوحدة والنعيرية، التي كان من المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء.

وأشار نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لجنة المسابقات أجلت مباراته أمام النعيرية في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين من اليوم الثلاثاء إلى بعد غد الخميس الموافق الثالث من يناير.

ومن المُقرر أن يقود عيسى المحياني مباراة الوحدة والنعيرية، بعدما كلفه مجلس الإدارة بقيادة الفريق الأول لكرة القدم لحين الانتهاء من التعاقد مع جهاز فني خلال الفترة المقبلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مُحتلًا المركز السادس برصيد 24 نقطة.