تاج حيدر .. جميلة باب الحارة تخطف الأنظار بـ نيولوك جديد

المواطن - الرياض

خطفت الممثلة السورية تاج حيدر الأنظار عبر مواقع التواصل بعدما أطلت بـ نيولوك جديد لا يكشف عن حقيقة سنوات عمرها الحقيقية.

تاج حيدر التي أتمت الثلاثين عامًا في أغسطس الماضي عرفها الجمهور العربي في دور جميلة ضمن مسلسل باب الحارة الشهير وهي من مواليد دمشق.

ولدت تاج حيدر لعائلة فنية فوالدتها الفنانة نهاد الشيخة شاركت في فرقة التلفزيون مع الفنان دريد لحام وأسند إليها دور الشابة التي كانت تبكي في أغنية (يامو) وشاركته في عدة مسرحيات، أما والدها فهو الفنان ماهر حيدر الذي أشرف على تدريب فرقة أمية للرقص الشعبي في وزارة الثقافة.

درست تاج حيدر في معهد الباليه وحصلت على شهادة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق.

بدأت تاج حيدر التمثيل في طفولتها في مسلسل الأطفال مفتاح الحكايا عام 1996 مع الفنان رفيق سبيعي والطير مع الفنان عبد الرحمن آل رشي، عام 1998 كانت بداية انطلاقتها الفعلية بدور اليمامة في مسلسل الزير سالم عام 2000 ورغم عدم تجاوزها الثانية عشرة من عمرها آنذاك إلا أنها قامت بأداء دورها باقتدار وتوالت أعمالها وحققت العديد من النجاحات في بعض أعمالها حتى استطاعت تثبيت اسمها على الساحة الفنية في سوريا.

شاركت في الجزأين الأول والثاني من مسلسل باب الحارة في دورة جميلة عامي 2006 و2007 وفي نوفمبر 2015 أعلنت عن زواجها من رجل أعمال لبناني.

شاركت في مسلسل طوق البنات بأجزائه الأربعة منذ عام 2014 وحتى 2017.