تاريخ مواجهات كوريا الجنوبية ضد قطر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة زايد الرياضية، اليوم الجمعة، مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

ولعبت كوريا الجنوبية ضد قطر 10 مباريات قبل مواجهة ثمن نهائي كأس آسيا اليوم، ونجح المنتخب الكوري الأول لكرة القدم في الفوز 5 مرات، وهُزم في 3 لقاءات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

وكانت أول مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية ضد قطر في منافسات بطولة كأس آسيا نسخة 1980، وفاز المنتخب الكوري الأول لكرة القدم بهدفين دون رد، فيما حقق العنابي أول فوز خلال بطولة مدينة الأسد، حينما فاز بنتيجة 2/1.

وتغلب العنابي على المنتخب الكوري في مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر ضمن منافسات بطولة كأس آسيا عام 1984، بهدف دون رد.

وتعود آخر مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية ضد قطر إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، التي أُقيمت يوم 13 من شهر يناير عام 2018، وهُزم المنتخب الكوري بثلاثية مقابل هدفين.

وقبل مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر اليوم، ظهر المنتخب الكوري بمستوى مميز في بطولة كأس آسيا 2019، حيث تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الفلبين، وقيرغيزستان، والصين، قبل الإطاحة بالبحرين من ثمن النهائي.

واحتل منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة أيضًا من الفوز على لبنان، كوريا الشمالية، والسعودية، وتغلب على العراق بهدف دون رد في ثمن النهائي، ويأمل الفوز في مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر اليوم.