تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية، حيث جاءت كما يلي:
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2123 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7114 جنيه مصري
درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي
جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.0791 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6377 جنيه سوداني
دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5587 دينار جزائري
دينار بحريني
1 دينار بحريني = 9.9477 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 316.6242 دينار عراقي
دينار أردني
1 دينار أردني = 5.2850 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.3753 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
ليرة لبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 401.7519 ليرة لبنانية
دينار ليبي
1 دينار ليبي = 2.7255 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3669 دينار ليبي
درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3951 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5312 درهم مغربي
ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3287 ليرة سورية
شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.5228 شلن صومالي
ريال عماني
1 ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري
دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.2630 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7918 دينار تونسي
ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7553 ريال يمني