تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية، حيث جاءت كما يلي:

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2123 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7114 جنيه مصري

درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني

1 جنيه سوداني = 0.0791 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6377 جنيه سوداني

دينار جزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5587 دينار جزائري

دينار بحريني

1 دينار بحريني = 9.9477 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 316.6242 دينار عراقي

دينار أردني

1 دينار أردني = 5.2850 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.3753 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.7519 ليرة لبنانية

دينار ليبي

1 دينار ليبي = 2.7255 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3669 دينار ليبي

درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3951 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5312 درهم مغربي

ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3287 ليرة سورية

شلن صومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.5228 شلن صومالي

ريال عماني

1 ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري

1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري

دينار تونسي

1 دينار تونسي = 1.2630 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7918 دينار تونسي

ريال يمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7553 ريال يمني