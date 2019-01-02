تثبيت_البنود_يالخدمه_المدنيه .. صرخات المواطنين تتوالى والوزارة “على الصامت”

المواطن - الرياض

طالب العديد من موظفي البنود، وزارة الخدمة المدنية بتثبيتهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص مؤكدين أن منهم من قضى سنوات في وظيفته المؤقتة دون أن يتم تثبيته.

وأطلق المغردون وسما بعنوان “#تثبيت_البنود_يالخدمه_المدنيه” عبروا فيه عن أملهم في أن يتم الاستجابة لمطالبهم في العام الجديد خاصة مع ميزانية الخير التي تم إقرارها قبل أيام.

وقال موظفو البنود إنهم سئموا كل يوم إطلاق وسم عبر تويتر ويتصدر الترند السعودي دون جدوى مؤكدين أن الخطوة التالية ستكون عبر تقديم شكاوى إلى الديوان الملكي.

في البداية قال عادل الزهراني :”المعاناة لن تستمر وهم على يقين أن الله معهم ولن يضيع أمانيهم ثم ثقتهم في ولاة الأمر أن تحل معاناتهم فهم أولى بالتثبيت لضمان حقهم الوظيفي، فنحن واثقون في قيادتنا الحكيمة بلفتة أبوية تنهي هذه المعاناة”.

وأضافت “إيمان” :” وش الفرق بين إنك تكون مثبت رسمي وعلى بند الراتب نفسه وما في اختلاف أبدا ولا راح يزود”.

بدورها قالت ابتسام الجهني:” إلى متى واحنا كذا..؟ كم مرة وصل الهاشتاق ترند .. والوضع الصامت لا تصريح ولا تلميح ولا حتى رد يريحنا من القلق اللي عايشينه إذا ما فيه أمل بالتثبيت نبغي مسؤول يطلع يصرح ويقول خلاص لا تطالبون وينهي الموضوع”.

أما صاحب حساب “بروم” فقال :” الثبيت حلم الشباب وهم بحاجة ماسة له، العمر يمضي والاستقراران الاجتماعي والمادي غير موجودين، نتمنى التفاتة عطف عليهم”

بدورها قالت “همس” : “عندما نتحدث عن حياة كريمة فإننا بمفهومنا نريد حياة ليست حياة رفاهية بل نريد حياة لا تنقصها أساسيات ومتطلبات العيش الطبيعية، التثبيت يؤمن لهم ذلك”.

وقال صاحب حساب بيت القصيد: “تخيل أنه مع غلاء الأسعار من فواتير ومعيشة وأغلبهم لا يملك منزلاً ويعيل أسرة ومرتبة لا يتجاوز ٤ آلاف كلمة واحدة تعدل كل هذه المشاكل ( ترسيم ) “.

وعبر فهد البليهي عن تفاؤله بالقول :”متفائل بإذن الله في ملك الحزم والعدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة بأن يكون لهم قرار ينهي معاناة جميع الموظفين والموظفات ويدخل السعادة إلى قلوبهم كما عودونا دائماً حفظهم الله ورعاهم.”.

أما المها فقالت : “موظفو البنود أمضوا سنوات على بنود المستخدمين والكثير منهم مؤهلون ..واكتسبوا خبرة ..يا ملكنا ..نظرة عطف وحنان على أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء”.