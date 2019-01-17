تجاوباً مع “المواطن”.. صهاريج الأمانة تنزح مستنقعات حي المطار بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تجاوبت بلدية مدينة جازان، مع شكاوى أهالي حي المطار من انتشار المستنقعات بالحي، وقامت البلدية بنزح عدد من المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء بحي المطار وملحق الحي، وذلك بعد أيام من ردم مستنقعات حي السويس.

ورصدت عدسة “المواطن” – مساء اليوم الخميس- وجود صهاريج للصرف الصحي تابعة لأمانة جازان في موقع أحد المستنقعات بمحلق حي المطار تقوم بعلميات نزح مياه المستنقع.



وأبدى عددٌ من سكان حي المطار امتنانهم لصحيفة “المواطن” ، ولمسؤولي بلدية جازان وأمانة المنطقة؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم، والبدء بنزح مستنقعات حي المطار، آملين أن تقوم البلدية بردم المستنقعات للقضاء بشكل نهائي على انتشار البعوض الناقل للأمراض.

ويأتي ذلك تجاوباً مع ما نشرته صحيفة “المواطن” ، قبل أيام، تحت عنوان “فيديو وصور.. تجاوباً مع “”المواطن” .. استنفار لردم مستنقعات حي السويس بجازان”، حيث قامت البلدية بعمليات ردم المستنقعات المنتشرة بشكل كبير بعدد من الأراضي الفضاء بحي السويس، وتأمل أهالي جازان أن تقوم البلدية بنزح وردم باقي المستنقعات المنتشرة بحي المطار والأحياء الأخرى بمدينة جازان.