تجاوزات عضوين من بلدي تنومة تعرضهما للمساءلة

المواطن - عبدالغني آل القبل - النماص

رصدت لجنة النظر بالأمانة العامة للمجالس البلدية بعض المخالفات على عضوين من أعضاء المجلس البلدي بتنومة، وذلك على ضوء ما رفع لها، حيث تتضمن المخالفات استغلال السلطة ونشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي بها انتقادات للبلدية وسحب السجلات والأختام من المجلس والاحتفاظ بها، وأيضًا الاعتراض على تبتير الأراضي الحكومية تم الإحداث فيها من قبله ومن قبل جماعته.

وضمن التجاوزات أيضًا، تجاوزات المرجع الإداري والتأشير على الخطابات بدلًا عن أمين المجلس ودون علمه وكذلك رفضه تسليم السيارة التي سلمت له من قبل البلدية، واستمرار أحد الأعضاء بمهمة المتحدث الرسمي رغم عدم تفويضه من المجلس، بالإضافة إلى استغلال العضوية للحصول على منافع خاصة، وعدم اتباع الإجراءات النظامية في استئجار مقر المجلس.

وقررت اللجنة خلال اجتماع المجلس البلدي مناقشة الموضوع وفق النظام الصادر وأخذ أقوال عضوي المجلس والرفع بمحضر مستقل لكل عضو ويرفع للوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة، حيث تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.