تحتضنه نيوم .. نظرية جديدة تدعم فرضية جبل سيناء في المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

خرج عدد من علماء الدين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين، ليأكدوا أن الجبل الذي كلَم الله فيه موسى عليه السلام هو “جبل اللوز” في المملكة.

ويبلغ طول هذا الموقع 8460 قدمًا ويُعرف منذ عهد طويل باسم “جبل اللوز”، وهو يقع في شمال شرق المملكة بالقرب من الحدود مع الأردن، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ودعم خبراء من مؤسسة أبحاث “توماس” هذه الفرضية الأميركية، وأشاروا أيضًا إلى حقيقة أنها تقع مباشرة في المدينة العملاقة “نيوم”.

يذكر أن نيوم مشروع عملاق أطلقته الرياض خلال مبادرة مستقبل الاستثمار الأولى في عام 2017، ويغطي مساحة قدرها 10200 ميل مربع، أي 33 ضعف مساحة نيويورك.

ووفقًا للنظرية التي اقترحها العالم تشارلز ويتاكر، بجامعة المعمدانية في لويزيانا الأميركية بشأن موقع الجبل الذي كلَم الله عليه موسى عليه السلام، فإن مدينة نيوم تغطي الموقع المقدس الذي تم ذكره في الكتب السماوية.

وأصدر المحلل ريان ماورو ومؤسسة توماس البحثية، فيلماً وثائقياً يتضمن تفاصيل عن أدلتهم على أن جبل سيناء في المملكة، كما أكدوا – حسب الصحيفة البريطانية- أن هناك علامات تشير إلى مرور بني إسرائيل هناك.

وأوضحت الصحيفة أن المؤرخين وعلماء الكتب المقدسة منقسمين حول موقع جبل سيناء في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن شكك البعض في وجوده بمصر كما هو معروف.