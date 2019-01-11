تحت أنظار الفواز .. الأخضر يختتم تدريبه الأخير قبل مواجهة لبنان

المواطن - محمد سمعه

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته الأخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب اللبناني غدًا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وحرص قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على حضور تدريبات الأخضر؛ وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل مواجهة المنتخب اللبناني.

وكان المنتخب السعودي تمكن من الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب كوريا الشمالية بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وتُقام مباراة السعودية ضد لبنان غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وفي حال تمكن المنتخب السعودي من الفوز على منتخب لبنان فسيصعد الأخضر مباشرة إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية.