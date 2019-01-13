تحديث جديد من جوجل لتحسين عمر بطارية الهاتف

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تسعى شركة جوجل لإجراء تحديث جديد لنظام التشغيل أندرويد بهدف تحسين عمر بطارية الهاتف.

ويبدو أن شركة جوجل قررت تحديث الوضع المظلم dark mode في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من خلال إصدار جديد يُطلق عليه اسم Android Q.

ورصد موقع أندرويد بوليس منشوراً على مدونة جوجل، ناقش توفير الوضع المظلم على مستوى النظام، موضحًا أنه من أجل تمكين الوضع المظلم بنجاح نحتاج إلى أن تكون جميع عناصر واجهة المستخدم مظلمة بشكل مثالي بحلول شهر مايو 2019.

ويشير تحديد شهر مايو كموعد نهائي إلى تخطط الشركة تقديم أول معاينة لنظام Android Q للمطورين.

وتدعم عدة تطبيقات لجوجل حاليًا ميزة الوضع المظلم ولكنها تتطلب من المستخدمين تشغيلها يدويًا حتى لو كانت هذه الميزة مفعلة في قائمة إعدادات الأجهزة.

وقد يكون لتنفيذ الوضع المظلم على مستوى النظام تأثيرًا كبيرًا على عمر البطارية في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.