بوتفليقة يدعو الناخبين إلى اختيار رئيس الجزائر الجديد

المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وسيكون على 23 مليون جزائري اختيار الرئيس الذي سيقود البلاد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس “أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل”.

ويرأس عبدالعزيز بوتفليقة الجزائر منذ 27 أبريل 1999 وهو أطول رؤساء الجزائر شغلا لهذا المنصب رغم تعرضه لأزمات صحية قبل عدة سنوات.

وفي 17 أبريل 2014 فاز عبدالعزيز بوتفليقة بفترة رئاسية رابعة وحصل على 81,53 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين، بالرغم من حالته الصحية التي ظهر بها عند دخوله لمركز الاقتراع وكذلك عند أدائه للقسم، حيث كان يتنقل باستخدام كرسي متحرك.