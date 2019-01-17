تحذير أحمر.. عاصفة ترابية على القصيم لمدة 4 ساعات

المواطن - القصيم

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، تحذيراً أحمر إلى أهالي منطقة القصيم وتحديدًا بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور وعيون الجواء والأجزاء المجاورة.

وأكدت الأرصاد في تحذيرها تعرض المنطقة إلى انعدام في الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهر اليوم.

وقبل قليل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.