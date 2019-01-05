تحذير عالمي من رسالة واتساب الذهبي الخادعة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

حذر عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، من خدعة مفاجئة تهدف إلى اختراق حسابات مستخدمي تطبيق الدردشة المملوكة للفيسبوك.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة في العام الماضي أن هناك 65 مليار رسالة تم إرسالها كل يوم على تطبيق واتساب، وهو رقم مذهل ارتفع بالتأكيد منذ ذلك الحين، حسب ما جاء في صحيفة إكسبريس البريطانية.

ومن بين هذه التدفقات وجداول الرسائل، يُعرف أن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة لخداع المستخدمين، من بينها “واتساب جولد”، وهي عبارة عن مقطع فيديو خادع يهدف لاختراق الحسابات فور محاولة فتحها.

وتقول الرسالة التي يتم تداولها إن فيديو واتساب الذي يتم تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي واتساب، يسمى “Martinelli” وهي وسيلة للوصول إلى البيانات السرية للمستخدمين.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن هذا الفيديو هو مقطع زائف يقوم ببساطة بتنزيل البرامج الضارة على هاتف مستخدم عبر التطبيق.

ونفى تطبيق التراسل الفوري أن يكون “واتساب بلس” أو “واتساب جولد” من المشروعات الرئيسية للمنصة الشهيرة، ولا هو معتمد من “واتساب”.

ومن جانبه، حذر المستشار التقني خالد أبو إبراهيم، من فتح أي روابط غير معروفة على تطبيق واتساب قد تصل عبر الرسائل.

وقال أبو إبراهيم في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إنه يجب على كل من يصله رابط على الواتساب أن يستفسر من مُرسله قبل أن يقوم بفتحه مهما كانت الثقة بينهما.

وتابع أن سماح المستخدم للتطبيقات بالوصول لجهات الاتصال على الجوال أول خطوات السماح للاختراق.