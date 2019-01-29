تحذير لأهالي الطائف من أحوال الطقس

المواطن - الطائف

دعا الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمواطنات جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الطائف.

ونصح العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول؛ تجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها.

وكان الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيره للأتربة والغبار.