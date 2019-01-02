تحذير من أمطار رعدية ورياح تثير الغبار على مكة حتى الصباح

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على رابغ، والقنفذة، ومكة المكرمة وخليص والكامل والهدا والجموم والاجزاء المجاورة لها من الرابعة مساء وحتى الواحدة صباحًا.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين, إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.