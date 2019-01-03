تحذير من غبار على حفر الباطن والدمام حتى الثامنة

المواطن - الدمام

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وقال الإنذار المبكر، في تنبيه له اليوم، إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم وتشمل حفر الباطن وتمتد إلى القيصومة – الخفجي – الدمام – الجبيل – الظهران – الأحساء – النعيرية والأجزاء المجاورة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم، حائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة قد تهطل أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، ومنطقة القصيم وحفر الباطن.

كما تنشط الرياح الجنوبية على منطقة الرياض والشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يُتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة تصحب برياح شمالية غربية نشطة يمتد خلال الليل على منطقتي الشرقية والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة، تتحول مساءً غربية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.