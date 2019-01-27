تخريج 40 طالبة ضمن برنامج فني تحليل السلوك لحالات التوحد

المواطن - الرياض

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحفل التكريمي لتخريج متدربات برنامج (فني تحليل السلوك التطبيقي)، الذي أقيم بالتعاون بين الوزارة، ممثلًا في مركز التدريب والتطوير ومركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بمقر مركز التوحد للرعاية النهارية في عليشة بالرياض.

وفي بداية الحفل ألقت الأستاذة هيلة الركف، المشرف على الخدمات الطبية بالوزارة، كلمة رحبت فيها بالحضور واستعرضت خلالها التعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بإقامة هذا البرنامج الذي يُعد من أهم البرامج الحديثة للتعامل مع اضطرابات طيف التوحد، حيث يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بهدف إعداد وتدريب كوادر متخصصة للتعامل مع فئة ذوي اضطراب طيف التوحد وفق معايير ودراسات علمية، مشيرةً إلى أن إقامة هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير كوادرها البشرية والرقي بالخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة ومستفيداتها.

وأشارت الركف إلى أن الوزارة تعمل في المراحل الأخيرة على إيجاد مركز متخصص يقدم خدمة متميزة متكاملة، تهدف الوزارة من خلاله إلى أن يكون مرجعًا في تأهيل الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم ومرجعًا لمتخصصين في المجال عبر شراكات محلية وعالمية واستخدام أحدث المناهج المتخصصة في هذا المجال لنكون مركزًا يحتذى به في الشرق الأوسط، وفي ختام كلمتها باركت الركف للخريجات اجتيازهن للبرنامج متمنيةً لهن التوفيق والنجاح في علمهن، كما قدمت الشكر والتقدير لمركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على تعاونه مع الوزارة ودوره الرائد في دعم قضية التوحد ونشر العلم والمعرفة، وفي ختام الحفل تسلم الخريجات شهادات اجتيازهن للبرنامج.

يذكر أن عدد المشاركات في البرنامج بلغ (40) أخصائية من منسوبات الوزارة، حيث ستتمكنّ المجتازات للبرنامج من التأهيل إلى امتحان الزمالة الأمريكية في تحليل السلوك التطبيقي “كفني معتمد في تحليل السلوك”.