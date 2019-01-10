تخصصي الدمام يحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المستوى الفضي

المواطن - الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في مدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2018م، بحضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وتم تكريم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لحصوله على جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة القطاع الصحي الحكومي بالمستوى الفضي، وذلك في الدورة الرابعة للجائزة.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تتاح فيها فرصة مشاركة القطاع الصحي الحكومي، كما يعتبر المستوى الفضي هو أعلى مستوى حققته القطاعات الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، وجاءت هذه الجائزة نتيجةً للجهود الفعالة التي تبذلها جميع إدارات المستشفى بقيادة الإدارة التنفيذية وإدارة الجودة والتطوير والعديد من الإدارات ذات العلاقة.

وأعربت الدكتورة رنا المنديل “مديرة إدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي في تخصصي الدمام” عن فرحتها حيث قالت: “إن جائزة الملك عبد العزيز للجودة هي جائزة وطنية للتميز المؤسسي في كافة القطاعات في المملكة سواء الحكومية أو الخاصة، حيث تعتمد الجائزة على عدة ركائز للتمييز المؤسسي وهي: القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وعلاقات الموردين، وتحسين الأداء ومؤشرات قياس الأداء، والموارد البشرية، وعلاقات العملاء، والعلاقات المجتمعية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام هو أحد أهم مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الذي يعتبر أحد برامج التحول الصحي في المملكة العربية السعودية، والذي يضم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الولادة والأطفال ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب ومجمد الدمام الطبي ومستشفى القطيف المركزي ومستشفى الجبيل العام ومستشفى صفوى العام ومستشفى رأس تنورة العام ومستشفى عنك العام ومستشفى بقيق العام، و95 مركز رعاية أولية.