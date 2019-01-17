تخصصي الدمام ينجح في 200 عملية زراعة كبد على مستوى المملكة والمنطقة

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

احتفى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بمرور 10 سنوات على تأسيس أول مركز لزراعة الأعضاء في المنطقة الشرقية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019م، والذي بدأ في 2008م حتى حقق أرقامًا مشرفة في أعداد الأعضاء المزروعة، التي بلغت 1354 عضو من بداية افتتاحه وحتى نهاية عام 2018م.

وأكد محمد القحطاني مدير مركز زراعة الأعضاء بالإنابة ورئيس قسم جراحة زراعة الأعضاء: “ينافس المركز بحمد الله أقرانه محليًا وعربيًا، ومن إنجازاته إجراء عمليتي زراعة الكبد التبادلية، التي كان آخرها قبل 5 أشهر، ليكون المركز الأول والوحيد في المملكة الذي يجري مثل هذه العمليات، وتم تكريم فريق العمل على ذلك من قبل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونسأل الله العلي القدير في هذه الذكرى أن يكتب الأجر والثواب لكل من ساهم في إنجاح هذا المركز، سواءً الكادر الطبي أو الفني أو الإداري، وحتى طاقم التمريض، ولله الحمد من قبل ومن بعد”.

وجاء هذا الاحتفاء تقديرًا للجهود التي يبذلها المركز بجميع كوادره، كما تم فيه استعراض مسيرة نجاح هذا المركز التي انطلقت عندما تمت أول عملية زراعة كلى من متوفًى دماغيًا في عام 2008م، وزراعة أول بنكرياس في نفس العام، ثم نجاحه بزراعة كلى من فصائل الدم المختلفة في عام 2012م، وزراعة كلى وكبد في نفس الوقت ولمريض واحد في عام 2014م، هذا ونجح باستخدام طريقة “الدومينو” في زراعة الكبد وذلك في عام 2016م، ثم أطلق البرنامج الأول على مستوى المملكة للزراعة التبادلية في 2015م، وغيرها من الإنجازات حتى حقق المركز زراعة 1000 عضو في عام 2017م.

ونظم المركز العديد من المؤتمرات الطبية التي هدفت لدراسة آخر المستجدات في مجال زراعة الأعضاء ودراسة البحوث والأوراق العلمية التي تُقدّم في هذا المجال، مثل: المؤتمر العلمي للالتهاب الكبدي، وملتقى المنطقة الشرقية لزراعة الكلى، ومؤتمر الجمعية العربية لزراعة الكبد، كما اهتم المركز بتطوير الكوادر فيه فأطلق عدة برامج تعليمية خلال ثلاث سنوات من 2014م إلى 2017م مثل الزمالة المعتمدة في أمراض كلى الأطفال، وأمراض كلى الكبار، وزراعة الكلى للكبار –باطنية، وزراعة الكلى للكبار –جراحة، وكان منسوبي مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من الأوائل والمتفوقين في برامج التعليم المختلفة.

الجدير بالذكر، أن الجمعية الأمريكية لتمريض وتنسيق زراعة الأعضاء، نشرت تعريف على صفحتها الإلكترونية لمركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على أنه مركز الزراعة لشهر يناير 2019م، مما يساهم في وضع مركز الزراعة ضمن الخارطة العالمية لمراكز زراعة الأعضاء حول العالم، هذا وأجرى المركز 1140 عملية زراعة كلى، و17 عملية زراعة بنكرياس، كما حقق 200 عملية زراعة كبد على مستوى المملكة والشرق الأوسط، حيث يعتبر المستشفى الوحيد الذي يزرع كبد في المملكة.