المواطن - الرياض

تخيل لو معك مليار ريال ماذا ستفعل بهم؟.. هو حلم قد لا يتحقق للكثيرين، ولكنه كفيل بإسعاد من يقرأ السؤال لضخامة الرقم، وهو ما دفع البعض للمشاركة في وسم حمل نفس التساؤل وتقديم مقترحات لم يخلُ بعضها من سخرية.

وعبر وسم تخيل معك مليار وش بتسوي، تشارك البعض بالأحلام والطموحات والأشياء التي يمكن أن تتحقق بهذا المبلغ الكبير للغاية.

وقال عامر: إنه سيبني المساجد ودور الأيتام والأرامل ومحلات تجارية يكون ريعها للأوقاف، كما سيبني مجمعًا سكنيًّا له ولإخوته والأقارب.

ومن جهتها، أكدت نورة أن لو معها مليار ريال ستعطي الفقراء واليتامى والمحتاجين، وتسدد ديون المتعسرين وتشتري سيارة ومنزل لوالدها، كما توزع المال على جيرانها والشباب الطيبين.

وسخر محمد الزيني بقوله: “سأشتري بها كل يوم شاورما”.

وحلمت أماني بأن تشتري فندقًا في مكة المكرمة وتستثمر أموالها، وبعدها تشتري أرض بجانب منزل أهلها ثم سيارة ومنزل آخر وتسافر للترفيه عن نفسها.

أما سالم الأسلمي فقال: “أتبرع بمليون ريال للمحتاجين، وأدعم كل من لديه مشاريع”.

وفي سياق متصل، أكد زياد أنه سيشتري بيتًا وشاليهًا وسيارة ويعمل مشروعًا؛ لأن هناك أفكارًا كثيرة ولكن تحتاج فقط إلى رأس المال، كما يبني مسجدًا، ويحفر 1000 بئر في إفريقيا، ويدفع ديون عدد من المساجين بمبلغ لا يتجاوز حدًّا معينًا.

وبالنسبة إلى شادي فأكد أنه حينها سيتبرع بـ980 مليون ريال للمساكين، ويعيش بـ20 مليون ريال.

وشددت نوف على أن هذا المبلغ ليس في صالحها؛ لأن البعض لو معه مليون ريال فقط يمكن أن يكفر والعياذ بالله، فالله تعالى يعطي كل شخص ما يحتاجه فقط وما ينفعه.

واتفق معها البعض بأن السعادة لا علاقة لها بالمال، بل المهم هو راحة البال ودوام الصحة وبقاء المحبين، وما غير ذلك لا يساوي مثقال ذرة من تراب.