تدخل حرس الحدود في قحمة عسير ينقذ مواطنًا من الغرق

المواطن - أحمد الشهري - القحمة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن من الغرق أثناء سباحته في شاطئ المحاجي.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه أثناء قيام أحد دوريات البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في حدود مسؤوليات قطاع القحمة شاهدت مواطنًا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وإسعافه لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.