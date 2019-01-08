تدخل مدير مياه الدمام يُنهي مشكلة مواطن مع الفاتورة الصادمة!

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

قدم المواطن سعيد محمد القحطاني شكره إلى مدير مصلحة المياه في الدمام، المهندس عامر المطيري، على تفاعله الإيجابي مع مشكله فاتورة المياه الخاصة به والإسراع في اتخاذ الإجراءات لحل المشكلة، مقدرًا تفهمه لجميع مشاكل المراجعين وحسن استقباله.

وأكد القحطاني، في تصريحات إلى “المواطن“، أن مشكلة فاتورته تتلخص في توقفها عن الصدور من تاريخ 17/ 10/ 1438، وكانت الفاتورة التي قبلها 714.80 ريال لمدة 3 أشهر وأرسل حوالي 17 رسالة، والجواب “تم استلام طلبك” ولم تصدر فاتورة.

وتفاجأ المواطن بعدها بصدور فاتورة لمدة 3 أشهر بمبلغ غير معقول (16803.60) ريال؛ وعليه راجع مدير مصلحة المياه بالدمام بخصوص هذه المشكلة الذي اتخذ إجراء سريعًا بقراءة العداد وتعديل الفاتورة وإصدارها لمدة 18 شهرًا متخلفة بمبلغ 4245 ريالًا.